В настоящее время выдача археологам открытых листов (разрешений на проведение раскопок в Крыму — ред.) в Министерстве культуры России затормозилась по техническим причинам. Об этом РИА Крым сообщил заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Вячеслав Зарубин, - передает Керчь.ФМ.

«В прошлом году за год было выдано около 120 разрешений (открытых листов — ред.), это много. Я сравниваю с периодом до 2014 года, там максимальные числа доходили до 35-40, а сейчас уже 120. До 1 июля 2017 года выданы уже 23 разрешения. Но есть одна проблема: немного работа затормозилась в министерстве культуры Российской Федерации по техническим причинам», — рассказал он и предположил, что количество выданных до конца года открытых листов достигнет прошлогоднего показателя за счет раскопок, которые проводятся на полуострове в связи с реализацией масштабных строительных проектов.

При этом Зарубин отметил, что в связи с этим в Госкомнаследия предлагают федеральным властям передать региональным органам полномочия по выдаче открытых листов.

«Мы выступаем (может быть, одни из первых в Российской Федерации), чтобы в тех регионах, где происходят массовые археологические раскопки, упростить максимально выдачу этих самых листов, то есть опустить их на региональный уровень (то, что касается разведок)… Первичные, самые обычные разведки — это надо делать быстро, потому что строителям надо закладывать средства, если возникает что-то, на раскопки. Земля крымская такова, что найти можно все что угодно», — подчеркнул замглавы Госкомитета и добавил, что найденные в период с 1 мая 2016 года по 1 мая 2017 года 7,5 тыс артефактов пополнили крымские музеи.

Напомним, в крепости Керчь начались археологические раскопки