Археологи приступили к раскопкам на крепости Керчь. Работы начались с расчистки так называемых Голубых ворот. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Археология», - передает Керчь.ФМ

«В данное время волонтеры занимаются вскрытием земляных масс, накопившихся на данном участке за последние два века существования крепости. Перед началом работ территория была обследована саперами из центра «Лидер» МЧС России. Расчистка показала, что толщина наплыв грунта в районе ворот составляет от 20 см до полутора метров», - отмечает ведомство

Также параллельно идут работы по фиксации граффити, оставленных на стенах крепости.

Этим занимается женская часть коллектива волонтеров. Работа интересная и нужная. За время существования форпоста на его территории побывали как строители и защитники крепости, так и иностранные захватчики.

Напомним, в крепости Керчь за три недели нашли более 13 тыс взрывоопасных предметов