На крымском полуострове растет количество обратившихся за антирабической помощью в медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, - передает Керчь.ФМ

С начала года от укусов животных, в том числе диких, пострадали более 3,5 тыс человек.

«Количество пострадавших от укусов животных по Республике Крым составило 3077 человек, что на 4,7% выше, чем за аналогичный период 2016 года. По Севастополю количество пострадавших составило 502 человека, что на 6,35% больше аналогичного периода прошлого года. Из общего количества укушенных от диких животных получили повреждения 67 человек», — рассказали в ведомстве.

При этом показатель обращаемости превышает среднереспубликанский в Ялте, Керчи, Евпатории, Алуште, Феодосии, Бахчисарайском и Ленинском районах. По информации Роспотребнадзора, Республика Крым и Севастополь являются природным очагом бешенства, ежегодно на территории полуострова регистрируются заболевания и гибель животных.

«Эпизоотическая ситуация по заболеванию бешенством животных на территории остается напряженной. За 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 8 случаев положительных результатов при исследовании материала от павших животных на бешенство на 7 административных территориях (2016 год – 20 случаев на 5 административных территориях). Зарегистрирован случай гидрофобии (бешенства – ред.) у жительницы Бахчисарайского района», — рассказали в пресс-службе.

Ситуация усугубляется на фоне увеличения численности безнадзорных животных и пренебрежения населением правилами содержания собак и кошек, считают в ведомстве.

«Среди инфекционных болезней бешенство (гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания. Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) — острая инфекционная болезнь из группы вирусных зоонозов, развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным, характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге – к смерти», — констатировали в Роспотребнадзоре.

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей.

В ведомстве напоминают, что единственным эффективным средством, обеспечивающим защиту людей от бешенства, является экстренная вакцинопрофилактика пострадавшему, которая должна быть проведена в максимально короткие сроки после возможного заражения. Таким образом, чем раньше пострадавший обратился за антирабической помощью после контакта с животным, тем выше эффективность прививок.

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