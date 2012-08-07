На крымском полуострове растет количество обратившихся за антирабической помощью в медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, - передает Керчь.ФМ
С начала года от укусов животных, в том числе диких, пострадали более 3,5 тыс человек.
При этом показатель обращаемости превышает среднереспубликанский в Ялте, Керчи, Евпатории, Алуште, Феодосии, Бахчисарайском и Ленинском районах. По информации Роспотребнадзора, Республика Крым и Севастополь являются природным очагом бешенства, ежегодно на территории полуострова регистрируются заболевания и гибель животных.
Ситуация усугубляется на фоне увеличения численности безнадзорных животных и пренебрежения населением правилами содержания собак и кошек, считают в ведомстве.
Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей.
В ведомстве напоминают, что единственным эффективным средством, обеспечивающим защиту людей от бешенства, является экстренная вакцинопрофилактика пострадавшему, которая должна быть проведена в максимально короткие сроки после возможного заражения. Таким образом, чем раньше пострадавший обратился за антирабической помощью после контакта с животным, тем выше эффективность прививок.
Напомним, в Керчи появились бездомные собаки с бирками в ушах
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