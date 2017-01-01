Госдума РФ на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о сроках обязательной установки в Крыму и Севастополе счетчиков воды, тепла, электричества и газа. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Согласно закону, собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны «обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию» до 1 июля 2019 года.

Обзавестись счетчиками газа и ввести их в эксплуатацию собственники обязаны до 1 января 2021 года.

На основной территории России срок установки счетчиков воды, тепла и электричества истек 1 июля 2012 года.