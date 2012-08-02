В Керчи 17 июля, на улице Кирова, произошел порыв водовода сразу в двух местах. Вода, предположительно, питьевая, так как не имеет специфического запаха. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.

Первый порыв произошёл около Кирова,5. Вода в данном месте начала течь еще 15 июля.

Второй порыв - на Кирова,84.

Напомним, на Кирова-Еременко произошел порыв водовода. За субботу, 15 июля в городе журналист Керчь.ФМ насчитал семь порывов.