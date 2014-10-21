В Керчи 20 июля на улице Орджоникидзе, на парковке около больницы №3, произошёл порыв водовода. Вода струится фонтаном из-под асфальта, - передает Керчь.ФМ
Вода затопила дорогу и тротуар. Место порыва оградили.
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В Керчи 20 июля на улице Орджоникидзе, на парковке около больницы №3, произошёл порыв водовода. Вода струится фонтаном из-под асфальта, - передает Керчь.ФМ
Вода затопила дорогу и тротуар. Место порыва оградили.
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