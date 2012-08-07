Специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК поставят на кадастровый учет более 230 тысяч гектаров крымских лесов. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

По словам заместителя председателя Госкомрегистра Алексея Костина, в настоящее время на полуострове идет работа по внесению сведений о лесных участках, расположенных на территории Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости. Однако этот процесс, по его словам, связан с некоторыми сложностями.

«Лесной кодекс РФ гласит, что все леса в России отнесены к федеральной собственности. В Крыму же сложилась особенная ситуация, при которой лесной фонд считается госсобственностью Республики. Для передачи большей части лесных угодий полуострова и регистрации права за Российской Федерацией следует внести данные о границах лесных участков в ЕГРН. При проведении данных масштабных работ существует немало нюансов. Есть вопросы по учету городских лесов, которых почти 6 тыс га. Так, в Симферополе леса де-факто есть, а земель лесного фонда в черте города нет. Есть немало вопросов и в отношении прав третьих лиц на лесные участки», — сообщил зампредседателя Госкомрегистра.

Алексей Костин также добавил, что ряд вопросов, с которыми может столкнуться Минэприроды Крыма при объявлении соответствующих конкурсных процедур, необходимо предварительно обсудить и согласовать с Росреестром.