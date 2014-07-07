Крымские производители молока вынуждены снижать объемы производства из-за невозможности конкурировать с материковыми предприятиями. Себестоимость молочной продукции в Крыму намного выше, чем в регионах на материковой части России. Об этом Крыминформу сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, - передает Керчь.ФМ

«Молокоперерабатывающим предприятиям региона приходится снижать объемы производства из-за проблем с реализацией своей продукции. Продукция крымских производителей производится из цельного молока с коротким сроком реализации: 3-7 дней. Продукция, ввозимая в Крым, изготовлена из восстановленного молока, соевой продукции и растительных жиров. В результате цены, предлагаемые производителям молочной продукции с материка, значительно ниже крымских», – сказал министр.

Рюмшин добавил, что из-за высокой цены крымские производители молока не могут конкурировать с другими российскими предприятиями в госзакупках и вынуждены отказываться от участия в тендерах.

Напомним, молочный фальсификат с материка попадает в школы и детсады Крыма, - министр