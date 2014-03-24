Керченские спортсмены проверили состояние экстрим-парка и рассказали, что асфальт не только лежит не качественно, но и опасен для спортсменов. Также они отметили, что фигуры старые и никто не поменял на них покрытие, которое использовали с 2010 года. О том какие недостатки экстремалы нашли на новой площадке говорится в видео, которое они прислали в редакцию Керчь.ФМ.

«Здравствуйте, мы с ребятами, которые занимаются экстремальным видом спорта, хотим, чтобы​ все в городе обратили внимание на проблему, связанную с новым скейт-парком, на котором можно получить тяжелые травмы, надеемся, что скоро его доделают и после асфальтирования, его приведут в порядок», - написали керчане.

Напомним, керчане жалуются на новое покрытие экстрим-парка (видео). Подрядчику, который заасфальтировал экстрим-парк в Керчи, не оплатили работу.

Фото: архив