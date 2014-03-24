Керченские спортсмены проверили состояние экстрим-парка и рассказали, что асфальт не только лежит не качественно, но и опасен для спортсменов. Также они отметили, что фигуры старые и никто не поменял на них покрытие, которое использовали с 2010 года. О том какие недостатки экстремалы нашли на новой площадке говорится в видео, которое они прислали в редакцию Керчь.ФМ.
Напомним, керчане жалуются на новое покрытие экстрим-парка (видео). Подрядчику, который заасфальтировал экстрим-парк в Керчи, не оплатили работу.
Ранее экс-председатель горсовета Лариса Щербула сообщала, что на площадке установят трамплины и прочие приспособления для велосипедистов, скейтеров и роллеров. На обустройство покрытия площадки экстрим-парка потратят 2 млн руб.
Фото: архив
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