В Керчи в речку Джарджава утекают кубы питьевой воды. Ранее мы писали, что на шоссе Героев Сталинграда, 15 июля, недалеко от остановки «Нижний Солнечный», из земли текла чистая питьевая вода. Она затопила железнодорожные пути, - передает Керчь.ФМ

Коммунальщики не устранили течь, а всего лишь направили ее в другую сторону, вырыв траншею. Теперь вода по канаве стекают в речку Джарджава. Вода течет сильным напором уже несколько дней.

Напомним, что в это время, люди в разных районах Керчи более трех суток сидят без воды.