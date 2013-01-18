Сегодня состоялось оглашение приговора по делу бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева. Учитывая, что его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления, суд вынес приговор, связанный с лишением свободы, - передает Керчь.ФМ.

Писарева керченский городской суд приговорил к лишению свободы сроком на 8 лет c отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 6 млн 417 тысяч рублей.

До вступления в законную силу Писарева будут держать под стражей.

В настоящее время он находится в больнице с инсультом, поступив туда после того, как прокурор в прениях просил лишить свободы бывшего главу администрации Керчи на 9 лет.

Относительно второго фигуранта вымогательства взятки – бывшего председателя горсовета Ларисы Щербулы, суд не изменил позицию следователя - она освобождается от уголовной ответственности, так как добровольно отказалась от получения взятки. Как прозвучало в приговоре, Щербуле запретило руководство "Консоли" общаться с предпринимателем - после определенных обстоятельств вместо Щербулы с Рудым стал общаться по тому же вопросу Писарев.

Напомним, главу администрации Керчи задержали сотрудники УФСБ России с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч долларов еще в конце июня. Также, следком возбудил еще одно дело против Писарева. На слушании 19 мая заслушали свидетелей. В суд по делу Писарева прибыла экс-председатель Керченского горсовета.

Предыдущего мера Керчи Олега Осадчего за должностное преступление приговорили к 150 тысячам штрафа.