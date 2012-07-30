Проект новой станции Керчь Южная, которая должна появиться на железнодорожных подходах к Крымскому мосту, не предусматривает строительство автодороги, соединяющей ее с городом. Об этом сообщил Крыминформу замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, - передает Керчь.ФМ.

«Есть у нас вопрос подъездной дороги к станции Керчь Южная. По нашей информации, подъездная дорога к станции не запланирована. Мы строим новую станцию, а к ней дороги нет», – сказал Рыженькин замминистру экономразвития России Сергею Назарову во время его посещения стройплощадки подходов к Крымскому мосту.

По словам присутствовавшего там же начальника службы автодорог Крыма Алексея Сафронова, попасть на станцию можно будет только по автоподходам к Крымскому мосту, при этом с городской дорожной сетью ее соединение не предусмотрено.

«Можно будет (со станции) поехать в сторону Симферополя, а в сторону города – нет», – сказал Сафронов.

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, в свою очередь, отметил, что республиканские власти будут искать решение проблемы доступности новой станции для керчан. «На сегодняшний день вопрос (строительства подъездной дороги) не решен. Если мы не найдем его согласованное решение между железнодорожниками («СГМ») и «ВАД», то на следующем видеоселекторе вопрос будет озвучен, будем искать решение», – сказал Нахлупин.

Станция Керчь Южная должна быть построена на подходах к Крымскому мосту в Керчи к началу запуска железнодорожного движения по транспортному переходу через пролив. Она должна заменить железнодорожный вокзал Керчи, который останется в стороне от главной транспортной магистрали. В конце января текущего года подрядчиком строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту был назначен «Стройгазмонтаж» («СГМ») бизнесмена Аркадия Ротенберга. «СГМ» одновременно является и генподрядчиком строительства Крымского моста.