В Керчи полиция провела комплекс мероприятия по взысканию неуплаченных административных штрафов. По состоянию на начало 2017 года керчане не уплатили в установленный законом срок более 2000 административных штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В результате проведенной работы в первом полугодии 2017 года в добровольном порядке граждане оплатили 702 административных штрафа на общую сумму более 930 тысяч рублей.

Полицейские составили 12 административных протоколов в отношении граждан, своевременно не оплативших административные штрафы. Правонарушителям грозит наказание от наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа до административного ареста (ст.20.25 КоАП РФ).

За совершение правонарушений в области дорожного движения своевременно граждане не оплатили более 60 административных штрафов на общую сумму более 76 тысяч рублей. В результате проведенной оперативно-профилактической работы 52 правонарушителя привлечены к ответственности в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, 8 правонарушителей привлечены к исполнению наказания в виде обязательных работ, один - к исполнению наказания в виде административного ареста.

В службу судебных приставов полицейские направили 195 постановлений о возбуждении административного производства по принудительному взысканию задолженности по уплате административных штрафов на общую сумму более 110 тысяч рублей. Служба судебных приставов исполнила 58 постановлений. В принудительном порядке взыскано более 29 тысяч рублей.

Полицейские напоминают гражданам: административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Лица, не оплатившие административные штрафы в установленные законом сроки, привлекаются к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

В случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов.

За информацией об имеющихся штрафах жители Керчи могут обратиться в группу по исполнению административного законодательства управления МВД России по г.Керчи по адресу: г.Керчь, ул.Ленина, д.8, кабинет №60 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов).

По штрафам, связанным с нарушениями Правил дорожного движения, необходимо обращаться в отдел ГИБДД по адресу: г.Керчь, ул.Д.Глухова, 5.

Также граждане могут получить интересующую информацию в онлайн режиме, воспользовавшись Единым порталом Госуслуг (gosuslugi.ru).