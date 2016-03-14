Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Керчи, - передает Керчь.ФМ
Участникам конкурса дают специальную тему для подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции».
Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них творческой форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.
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