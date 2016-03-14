Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма информирует о том, что на сегодняшний день 411 котельных из 431 подготовлено к отопительному сезону. Обеспечена готовность 6 458 жилых домов из 7 207. Также готовы 95 процентов котельных и 648 км тепловых сетей из 596 км (108%). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

Как отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Якуб Зейтулаев, низкий уровень подготовки к осенне-зимнему периоду в целом (по подготовке объектов ВКХ, теплоэнергетики и объектов канализационного хозяйства) у Керченской, Симферопольской, Феодосийской городских администраций и Бахчисарайской, Ленинской и Сакской районных администраций.

«Среди лучших администраций по подготовке к осенне-зимнему периоду можно выделить администрации городов Алушты, Армянска, Евпатории, Сак, Ялты, а также Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Симферопольского, Советского районов» - рассказал заместитель главы ведомства.

С целью координации действий всех ответственных сторон Министерством ЖКХ Республики Крым проводится совещания с заслушиванием отчетов руководителей администраций городов и районов, в том числе выездные совещания.

Фото: интернет