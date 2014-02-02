Госдума приняла в третьем, последнем, чтении закон о внесудебном урегулировании задолженности жителей Крыма и Севастополе по кредитам, полученным в украинских банках. Это позволит крымским властям полностью списать задолженности, размер которых не превышает 5 миллионов рублей. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил на своей странице в Facebook, - передает Керчь.ФМ.

«Это знаковое событие, которое напрямую затрагивает интересы до 200 тысяч крымчан (с учетом членов семей вкладчиков). После его вступления в силу будет оперативно принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 миллионов рублей. Проект такого закона уже подготовлен. Коллекторы не смогут взыскивать долги крымчан по таким кредитам. Одновременно начнётся прекращение исполнительных производств и снятие арестов, наложенных на имущество должников», - заявил Аксенов.

Регулировать все вопросы, касающиеся отношений заемщиков с кредиторами, будет Фонд защиты вкладчиков в соответствии с законами Республики Крым.

«Это правильно и справедливо как с юридической, так и с моральной точки зрения. Кроме того, Фонд станет республиканской структурой», – сказал он.

Напомним, в Керчи более 150 квартир арестованы из-за связи с Приватбанком. При этом многие кредиты были давно погашены. Вопросы со снятием ареста пытались решить различными путями.