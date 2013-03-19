Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров считает, что ряд детских садов, которые в настоящее время строятся в Крыму в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», которые подрядчики планируют сдать в эксплуатацию в конце этого года. Будут сданы в действительности не раньше весны 2018 года. Такое мнение он озвучил журналистам РИА Крым в Керчи, - передает Керчь.ФМ

«В этом году эти объекты не будут сданы, по моему ощущению. Хотя подрядные организации, заказчик настаивают, что они ускорятся, в летний период мобилизуются, но есть сомнения. Будем, собственно, контролировать процесс. Скорее всего, они с пуском выйдут весной следующего года, судя по состоянию дел», — отметил он.

Напомним, в Керчи отложили строительство модульных детсадов на неопределенный срок