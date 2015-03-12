Комитет конкурентной политики Крыма объявил тендер на оказание финансовой услуги по привлечению кредитных ресурсов ГУП РК «Керченский металлургический завод». Об этом говорится на сайте госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

Согласно документации, изначально максимальная цена контракта 271 250 000 рублей. Завод обязуется отдать деньги за 3,5 года под 15,5% годовых. За три с половиной года (1279 дней) «Керченский металлургический завод» отдаст 500 млн руб.

Погашать кредит собираются с февраля 2018 года по январь 2021 года равными частями.

Деньги занимают на пополнение оборотных средств для закупки материалов, оборудования, расчетов с поставщиками, выплаты заработной платы, оплаты налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.

Напомним, на Керченском металлургическом заводе новый директор. Но пока официально замена директоров на Керченском метзаводе не зарегистрирована