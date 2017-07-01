В Керчи 19 июля, на внеочередной 73 сессии горсовета, депутаты внесли изменения в решение 60 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 29.12.2016 № 1020-1/16 «О бюджете муниципального образования Керчи», - передает Керчь.ФМ

Докладчик Галина Плужникова зачитала об изменениях:

«Предлагается доходную часть бюджета по собственным изменениям увеличить на 41 500 000 рублей. В том числе налог на доходы физлиц – 34 млн, налог взымаемый с связи с применением патентной системы налогообложения – 7 500 000 рублей, арендная плата за земли муниципальной собственности – 3 800 000 руб. При этом корректируется в сторону уменьшения единый с/х налог минус 800 тыс руб и земельный налог минус 3 млн руб.

Кроме этого мы имеем трансферт в размере 4 763 912 рублей для приобретения пяти квартир детям сиротам. Итого корректировка бюджета в части доходов увеличение на 46 263 912 руб.

Расходная часть бюджета корректируется на эту же сумму. В том числе за счет дополнительных доходов 41 500 000 руб. Предлагается 24 023 830 руб определить УЖКХ, из них:

- зимнее содержание дорог - 1 млн руб;

- содержание дорог, в том числе вывоз мусора и покос травы на обочинах – 7 788 000 руб;

- услуги по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог – 4 млн руб;

- текущий ремонт остановочных павильонов - 2 млн руб;

- услуги по содержанию и ремонту наружного освещения - 300 тыс руб;

- содержание территорий муниципального образования(уборка города и вывоз мусора) - 2 400 000 руб;

- приобретение и обустройство детских спортивных площадок – 3 800 000 руб;

- услуги по содержанию и ремонту объектов наружного освещения – 200 тыс руб;

- оплата транспортных услуг при проведении культурно-массовых мероприятий – 300 тыс руб;

- приобретение цветочной продукции – 199 тыс руб;

- приобретение двух туалетов – 800 тыс руб.

- со финансирование к трансферту для приобретения квартир детям сиротам – 1 236 088 руб.

Также для проведения выборов выделят 423 тыс рублей».