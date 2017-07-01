В Керчи прошло совещание с потенциальными инвесторами. Рабочая группа с инвесторами обсудили тему строительства в городе тоннельного автодорожного путепровода с инфраструктурными объектами, завода по производству металлических опор освещения и кафе с панорамным видом на Керченскую бухту.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Все проекты были одобрены, за исключением строительства кафе. Представители рабочей группы сошлись во мнении, что это не тот объект, который бы украсил исторический центр города», - пишет ведомство.

Напомним, в Керчи планируют построить школу и детсад по федеральной программе

Фото: пресс-служба