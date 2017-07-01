В Крыму следственный отдел по Симферополю завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданам).

Об этом сообщает пресс-служба следкома, - передает Керчь.ФМ

По данным следствия, с мая по август 2016 года на территории Керчи, Симферополя и Симферопольского района обвиняемый незаконно проникал в квартиры граждан, откуда совершал хищение имущества: ноутбуки, планшеты, ювелирные украшения, денежные средства.

Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемого, составил более 5 млн. рублей. В ходе расследования уголовного дела гражданам возместили более 170 тысяч рублей.

«В ходе расследования уголовного дела была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступлений», - пишет пресс-служба.

В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, мужчину, который пытался влезть в чужую квартиру в Керчи, могут посадить на 5 лет