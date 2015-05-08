Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Установлены нарушения в части надлежащего технического состояния автодорожного путепровода через железную дорогу направления Керчь – Джанкой в селе Станционном. В частности, состояние моста признано ограниченно-работоспособным в связи с наличием ряда дефектов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ
Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию переезда, создающих угрозу безопасности дорожного движения, прокурор района направил исковое заявление в суд о понуждении Службы автомобильных дорог Республики Крым устранить дефекты.
«Решением Ленинского района исковые требования прокурора удовлетворены, служба автодорог обязана произвести капитальный ремонт путепровода», - пишет пресс-служба.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой района
Фото: интернет
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