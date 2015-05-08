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5 Новости » Общество В категориях:

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В Ленинском районе через прокуратуру отремонтируют ж/д переезд

Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Установлены нарушения в части надлежащего технического состояния автодорожного путепровода через железную дорогу направления Керчь – Джанкой в селе Станционном. В частности, состояние моста признано ограниченно-работоспособным в связи с наличием ряда дефектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию переезда, создающих угрозу безопасности дорожного движения, прокурор района направил исковое заявление в суд о понуждении Службы автомобильных дорог Республики Крым устранить дефекты. «Решением Ленинского района исковые требования прокурора удовлетворены, служба автодорог обязана произвести капитальный ремонт путепровода», - пишет пресс-служба. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой района Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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