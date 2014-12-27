Угроза распространения азиатской саранчи на территории Крыма ликвидирована. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым, - передает Керчь.ФМ

«Нашествие азиатской перелетной саранчи своевременно остановлено», – говорится в сообщении.

Как отметил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, к ликвидации вредителя была привлечена авиация.

«Учитывая, что места скопления вредителя обнаружены в камышах, где невозможна обработка наземным способом, нам пришлось привлекать авиацию. Из резервного фонда республики на эти мероприятия выделено 1,2 миллиона рублей. Еще 2 миллиона предусмотрено в виде субсидии аграриям для возмещения их затрат на борьбу с особо опасными вредителями», – рассказал он.

Напомним, в Крыму выделили деньги резервного фонда на борьбу с саранчой