Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Республике Крым сообщает налоговый календарь на июль 2017 года.
25 ИЮЛЯ
|
Вид отчетности или платежа
|
Плательщики
|
Налог на добавленную стоимость
|
Представление декларации в электронной форме через оператора электронного документооборота за II квартал 2017 г.
|
Налогоплательщики.
Налоговые агенты.
|
Уплата 1/3 налога за II квартал 2017 г.
|
Налогоплательщики
Налоговые агенты.
|
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
Уплата единого налога за II квартал 2017 г.
|
Налогоплательщики
|
Упрощенная система налогообложения
|
Уплата авансового платежа по налогу
за I полугодие 2017 г.
|
Налогоплательщики, перешедшие на УСН
|
Сельскохозяйственные товаропроизводители
|
Уплата авансовых платежей за I полугодие 2017 г.
|
Налогоплательщики, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога
28 ИЮЛЯ
|
Вид отчетности или платежа
|
Плательщики
|
Налог на прибыль организаций
|
Уплата первого ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в III квартале 2017 г.
|
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
|
Представление декларации и уплата авансового платежа за II квартал 2017 г.
|
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
|
Представление налогового расчета
за II квартал 2017 г.
|
Налоговые агенты, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
|
Представление декларации и уплата авансового платежа за июнь 2017 г.
|
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
|
Представление налогового расчета
за июнь 2017 г.
|
Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
31 ИЮЛЯ
|
Вид отчетности или платежа
|
Плательщики
|
Страховые взносы
|
Представление расчета по страховым взносам
за I полугодие 2017 г.
|
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
|
Налог на доходы физических лиц
|
Представление расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за I полугодие 2017 г.
|
Налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ
|
Налог на имущество организаций
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Представление налогового расчета по авансовым платежам за I полугодие 2017 г.
|
Налогоплательщики