Налогоплательщики, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев

Уплата первого ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в III квартале 2017 г.

Представление декларации и уплата авансового платежа за II квартал 2017 г.