В прокуратуру Ленинского района обратились жильцы многоквартирных домов в Щелкино и сообщили о нарушении требований жилищного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что собственники помещений 46 многоквартирных домов в качестве управляющей компании избрали МУП «Щелкино-Азов». Однако его руководство, не уведомив жильцов, фактически передало функцию управления домами другому предприятию.

С учетом того, что таким образом было нарушено право жильцов на выбор управляющей компании, прокурор района внес в адрес руководства МУП «Щелкино-Азов» представление.

По результатам его рассмотрения нарушения устранены, часть обязанностей МУП «Щелкино-Азов» выполняется по договору подряда, что не противоречит требованиям закона и не влияет на суть взаимоотношений собственников жилых помещений с управляющей компанией

Кроме того, ввиду несвоевременного рассмотрения представления прокуратуры в отношении директора МУП «Щелкино-Азов» возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

По результатам его рассмотрения виновного привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.