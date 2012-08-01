В Керчи 20 июля на улице Свердлова в районе остановки «Военкомат», около пешеходного перехода, мужчина бросался на проезжающие автомобили. Очевидцы сообщили журналисту Керчь.ФМ, что недавно мужчину все-таки сбила машина. По словам людей, удар был не сильным и каких-то значительных травм пешеход не получил.

На место приехала полиция, которая при осмотре мужчины нашла у него газовый пистолет. Разрешения на оружие с собой у мужчины не оказалось и его забрали в отдел полиции до выяснения.