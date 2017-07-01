Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю и Крымской таможни пресекли международный канал поставки кокаина и экстези в крупном размере. Об этом сообщили РИА Крым в пресс-службе УФСБ, - передает Керчь.ФМ.

«Канал поставки наркотиков организовала 20-летняя жительница Украины с целью последующего сбыта на территории Крыма и Севастополя. Девушка закупала сильнодействующие наркотики в Украине и собственноручно перевозила их в Крым для конкретных покупателей. В один из таких рейсов ее задержали сотрудники УФСБ с поличным на пункте пропуска «Перекоп», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметил, что, по ценам «черного рынка» стоимость изъятых у девушки кокаина и экстези составляет 420 тыс и 125 тыс рублей соответственно.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении девушки уголовное дело по ч.3 ст229.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). В отношении нее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, мужчина пытался вывезти из Крыма наркотики