Прокуратура. Керчи проверила исполнение законодательства об оплате труда в деятельности МУП МОГОК РК «Парк культуры и отдыха». На предприятии образовалась задолженность, которая накопилась с ноября прошлого года и достигла 1,3 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура города в адрес директора предприятия внесла представление, в интересах работников в суд направлены заявления о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.

Кроме того, по постановлению прокуратуры руководителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Представление также внесено в адрес учредителя управляющей компании – администрации г. Керчи, для привлечения к субсидиарному погашению долга. Заместителя главы администрации города привлекли к дисциплинарной ответственности.

В результате принятых мер, в июле задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме, восстановлены права 11 работников.