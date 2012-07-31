Под Керчью продолжаются работы на стройке трассы «Таврида». Редакция сайта Керчь.ФМ продолжает следить за ходом строительства. Ранее мы писали, что на трассе установили столбы для освещения дороги.

По состоянию на 20 июля, пустили транспорт по новой дороге, которую заасфальтировали около месяца назад. Вдоль нескольких километров нового полотна установили дорожные знаки.

Кроме этого, рабочие снимают асфальт со старой дороги, по которой ранее двигался транспорт.

Напомним, «ВАД» получила более 1,6 млрд рублей аванса на строительство «Тавриды»