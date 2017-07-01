В Керчи прошли пожарно-тактические учения по ликвидации условного чрезвычайного происшествия на базе предприятия «ТИС-Крым». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, по легенде, в результате разгерметизация цистерны с мазутом, расположенной на железнодорожных путях произошло её возгорание. Из-за сильного ветра огонь распространился на расположенные рядом цистерны. Кроме того, имеются пострадавшие, которые не могут самостоятельно передвигаться и нуждаются в помощи спасателей.

Для ликвидации условного ЧП направились огнеборцы 15-й и 16-й пожарно-спасательных частей 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым. Крымские пожарные в составе звена газодымозащитной службы провели разведку места возгорания, в результате которой обнаружили условного пострадавшего и оперативно эвакуировали его из опасной зоны, после чего передали специалистам скорой медицинской помощи.

Для того, чтобы предотвратить распространение огня и для предотвращения взрыва крымские пожарные, провели охлаждение водой резервуаров с высокооктановым бензином с разных сторон которые находились в районе пожара. Параллельно с этим одна из автоцистерн была установлена на пожарный водоем для подачи пенообразующего вещества непосредственно в зону возгорания.

Всего в учениях принимали участие 31 человек и 6 единиц техники, от МЧС России было задействовано 25 человека личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной и вспомогательной техники.