Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым устанавливают местонахождение без вести пропавшего 24-летнего Ковалева Александра Вадимовича, уроженца Евпатории.

Как пишет пресс-служба МВД Крыма, 7 июля мужчина направился в Симферополь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - передает Керчь.ФМ.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 180-184 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темного цвета, брови дугообразные, губы средние, нос прямой, глаза светлые.

При себе имел: паспорт гражданина Российской Федерации, мобильный телефон с сим-картой оператора сотовой связи МТС, денежные средства в сумме 5000 рублей.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ковалева А.В., незамедлительно сообщить по телефонам: отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым - (3652) 667-588: дежурная часть отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю - (3652) 276-769, 734-132, +7-999-461-02-41, +7978-752-88-23 или 102.