Прокуратура Керчи проверила исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в школьных столовых. Об этом сообщат пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

«Выявлены факты занижения порций блюд, в частности, в некоторых случаях отклонение от нормы достигало двукратного размера», - отмечают в ведомстве.

Ввиду невыполнения требований, направленных на обеспечение школьников полноценным питанием, прокуратурой в адрес ООО «Аверс» внесено представление. По результатам его рассмотрения четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, материалы проверки направлены в территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району Роспотребнадзора для организации административного преследования в отношении предприятия. Юридическое лицо за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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