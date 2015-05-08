В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что на улице Ворошилова, около многоэтажного дома №23, ветка дерева свивает над пешеходной тропинкой. Керчане опасаются, что она может упасть на людей.

«Ветка начала свисать после сильного ветра. Прошло уже около недели, но ее так никто и не спилил. Ждут пока она на голову кому-то свалится», - написала женщина.

Напомним, в Керчи на Театральной ветка с дерева упала на проезжую часть