Государственное казенное учреждение Республики Крым «Управление капитального ремонта многоквартирных домов» объявило аукцион на заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома на ул. Орджоникидзе, д.123а (часть крыши) на сумму 878 724 рублей 76 копеек. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.

«Качество работ и технология их выполнения должна соответствовать положениям строительных норм и правил по видам работ, являющихся объектом закупки. Применяемые материалы должны отвечать требованиям нормативных правовых актов, стандартов, норм и регламентов Российской Федерации к используемому виду материала», - говорится в контракте.

Работы должны завершить до 4 сентября 2017 года.

Также, до начала любых работ по контракту, подрядчик должен оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и планом организации строительства. В местах сопряжения дома с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны выполнить до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ.

Смету можно посмотреть здесь.