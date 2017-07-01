Государственная дума запретила использование так называемых анонимайзеров – сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Согласно документу, интернет-провайдерам и владельцам инфоресурсов запрещено предоставлять возможность просмотра сайтов, запрещенных в Российской Федерации. Также операторам поисковых систем запрещается выдавать ссылки на заблокированные ресурсы.

Следить за сетевиками будет Роскомнадзор, который будет вести соответствующий черный список запрещенных ресурсов.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.