За шесть месяцев этого года с обочин дорог в Крыму убрано 2,5 тысячи кубометров мусора. Об этом РИА Крым сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин, - передает Керчь.ФМ

«Представьте, две с половиной тысячи кубических метров – целый эшелон. Это мусор, который за полгода был вывезен с придорожной части», – рассказал вице-премьер.

Он также добавил, что в рамках работ по содержанию автодорог общего пользования в Республике с начала текущего года были ликвидированы разрушения и деформации покрытия на площади около полумиллиона квадратных метров дорог.

По информации Нахлупина, на содержание сети автомобильных дорог общего пользования в РК в 2017 году выделили 1,8 млрд рублей.

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