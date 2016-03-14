В 2017 году Пенсионный фонд Российской Федерации завершил разработку платформы ЕГИССО, - передает Керчь.ФМ.

Как поясняет ведомство, ЕГИССО – это Единая государственная информационная система социального обеспечения, которая является информационной системой, позволяющей получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки.

Пенсионный фонд является оператором и разработчиком системы. В настоящее время ПФР ввел данную систему в эксплуатацию и завершает подключение к ней органов государственной власти, которые являются поставщиками и пользователями информации.

Внедрение ЕГИССО позволит повысить эффективность государственного управления в области государственной социальной помощи, повысить уровень информированности граждан о правах на социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты при получении тех или иных мер социальной поддержки.

В ЕГИССО собраны все сведения, содержащиеся в федеральных, региональных и муниципальных реестрах, иных государственных информационных системах организаций, оказывающих меры социальной защиты и предоставляющих социальные услуги гражданам.