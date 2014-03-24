В Администрацию Керчи 7 июля поступило обращение гражданки по вопросу захламления территории общего пользования многоквартирного дома по ул. Госпитальная, 33. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

Сотрудниками управления муниципального контроля данное обращение рассмотрено с выходом на место.

Выявлено, что на территории общего пользования многоквартирного дома по вышеуказанному адресу складированы различные предметы обихода, строительные материалы, тряпки, обрывки бумаги, и т.п., в большом количестве, что образует захламление территории общего пользования.

Установлено, что данное захламление устроил гражданин, проживающий в многоквартирном доме 33 по ул. Госпитальная.

Захламление придомовой территории является нарушением п. 7.1.2 Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и грозит штрафом до тысячи рублей.

По факту данного административного правонарушения в отношении гражданина, устроившего данное захламление 07.07.2017, выписано предписание на устранение нарушений п. 7.1.2 Правил благоустройства. Но не через неделю ,ни через две, мусор со двора никто не убрал.

По факту данного административного правонарушения на гражданина составлен протокол и передан в суд для рассмотрения. Суд вправе вынести решение по принудительному освобождению придомовой территории от захламления.

Фото: пресс-служба