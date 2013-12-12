Вчера, 21 июля, дорожники асфальтировали полотно на улице Ульяновых. Об этом в соцесетях сообщает глава администрации Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ.

«Дорожно-строительной компанией ООО «Крым Магистраль Строй» уже выполнены работы по частичному ремонту дорожного покрытия по шоссе Героев Сталинграда, также ведутся ремонтные работы по ул. Л. Толстого и участку в конце Орджоникидзе. Работы по вышеуказанным улицам работники планируют завершить в ближайшие дни», - отметил он.

По словам заместителя главы администрации Николая Зотова, плановый ремонт дорог общего пользования по улицам Еременко, К. Маркса, 12 Апреля и Шлагбаумская площадь будет начат после процедуры подведения итогов аукциона. Планируемая дата начала дорожных работ по этим улицам – 1 августа. Срок выполнения работ по условиям контракта по каждой из улиц будет составлять 15 дней.

Фото: соцсети