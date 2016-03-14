Специалисты-пиротехники Главного управления МЧС России по Республике Крым 21 июля провели операцию по обезвреживанию взрывоопасного предмета времен ВОВ в районе строительства Федеральной трассы «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Бомбу нашли в районе с. Горностаевка Ленинского района при обследовании места строительства трассы Таврида.

Для проведения операции по идентификации и обезвреживанию опасной находки на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате обследования опасного предмета специалисты-пиротехники идентифицировали данную находку, как фугасная авиационная бомба весом в 50 кг (ФАБ-50).

Благодаря слаженной работе и высокому профессионализму специалистов, снаряд был успешно извлечен, прогружены на специальный автомобиль и доставлены на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасный предмет был уничтожен. Контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым - при обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщайте в территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым по номеру «101».

Напомним, в районе строительства «Тавриды» нашли две авиабомбы

Фото: пресс-служба