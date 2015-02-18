Пассажирский Боинг 737, вылетевший из Крыма в Москву, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы, передает Керчь.ФМ

«Командир самолета Боинг 737-800 авиакомпании Якутия, направлявшегося из Симферополя во Внуково, во время полета над Краснодарским краем доложил о неполадках на борту и запросил экстренную посадку», – сказал источник.

Он сообщил, что по уточненным данным, во время полета произошла разгерметизация салона, при этом сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски.