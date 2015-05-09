В полиции Крыма рассказали какие существуют виды мошенничества, совершенные дистанционным путем. В основном - с использованием мобильных средств связи и сети Интернет, и способы защиты от них, - передает Керчь.ФМ.

Мошенничество квалифицируется по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 159-159 прим.1-6 Уголовного кодекса РФ. Как и любое преступление, является уголовно-наказуемым деянием. Согласно действующему законодательству РФ, за совершение мошенничества предусмотрено наказание как в виде штрафных санкций (до 1 миллиона рублей), так и в виде лишения свободы (до 10 лет).

Как показывает практика, лица, совершающие хищения денежных средств с помощью электронных платежных инструментов, используют полученную информацию и современные технологии, вынуждая потерпевших раскрывать информацию о своей личности, платежных картах, совершать переводы денежных средств на их счета.

Сеть Интернет, являясь современным средством обмена информацией, порождает рост количества преступлений, связанных с использованием информационных технологий, о чем свидетельствует анализ правоприменительной практики.

Согласно анализу, в Республике Крым каждое шестое мошенничество совершено с использованием устройств связи или сети Интернет.

Самыми распространенными видами телефонного мошенничества являются:

направление потерпевшему посредством средств мобильной связи SМS (или путем телефонного звонка) информации о том, что с его родственником (или иным близким лицом) произошло какое-либо негативное событие, и требованием за «решение» проблемы перечисления денежных средств на определенный банковский счет или мобильный телефон;

направление SМS с информацией о том, что потерпевший выиграл приз и предложением перевести деньги за пересылку приза;

звонок потерпевшему от лица, представляющегося «знакомым», с просьбой пополнить счет мобильного телефона;

направление на мобильные телефоны клиентов кредитных организаций SМS о необходимости позвонить по номерам телефонов, которые в действительности не принадлежат этим организациям;

звонки клиентам с сообщением автоинформаторов о предоставлении продуктов и услуг банка с предложением нажать определенные клавиши на телефоне для подтверждения согласия в их приобретении и т.п.

Введенные в заблуждение клиенты кредитных или расчетных организаций вступают в контакт с мошенниками, целью которых является получение конфиденциальной личной информации (например, реквизиты банковской карты и личного опознавательного номера – PIN).

В любом из таких случаях гражданам ни в коем случае нельзя разглашать информацию о своем банковском счёте или доступе к нему, нельзя перечислять свои денежные средства.

Обо всех таких случаях необходимо немедленно сообщить в полицию!

Еще одним видом мошенничества является обман при помощи сети Интернет.

Нередко злоумышленники размещают на сайтах объявления о продаже каких-либо товаров. При этом клиент обязан осуществить предоплату и только после этого продавец обязуется отправить ему покупку.

Однако случается, что никакого товара гражданин после осуществления оплаты так и не получает.

Рекомендуем в объявлениях, размещенных в сети Интернет, обращать внимание на отсутствие настоящего имени продавца. Вас должно насторожить, если человек прячется за «ником», зарегистрирован на сайте недавно, а объявление о продаже — единственное его сообщение. Ведь не спроста на странице пользователя отсутствует адрес и телефон, общение предлагается вести через электронную почту или программы обмена мгновенными сообщениями.

Еще следует задуматься, если цена товара занижена в сравнении с аналогами у других продавцов, отсутствует фото товара, либо же приложен снимок из Интернета (это можно определить, используя сервисы поиска дубликатов картинок).

Также распространены случаи, когда потерпевшими становятся продавцы товара. Они дают объявления о продаже, после чего им звонят мошенники и просят сообщить реквизиты их банковских карт якобы для перевода денег за товар. Преступники, получив конфиденциальные сведения о картах граждан, легко снимают денежные средства со счетов.

Что должно насторожить?

Покупатель, не особо интересуясь товаром, выражает желание быстро сделать покупку и переходит к разговору о способе оплаты, при этом просит назвать полные реквизиты карты, включая фамилию-имя и срок действия. С помощью указанных данных он сам сможет расплатиться картой в Интернете.

Также преступник может попросить сообщить различные коды, которые придут потерпевшему на мобильный телефон, якобы необходимые ему для совершения платежа.

Одним из важных факторов в противодействии мошенничествам является сознательность действий граждан, реакция и самообладание при тех или иных обстоятельствах.

Если в отношении граждан все же было совершено мошенничество, следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

«Телефон доверия» МВД по Республике Крым – (3652) 734-554, дежурная часть МВД по Республике Крым – 734-044 или 102.