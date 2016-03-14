В редакцию сайта Керчь.ФМ написала постоянная читательница, которая возмущена качеством строительства подпорной стены в центре города. Она также считает, что эта конструкция – опасная для детей.

«Гуляя по центру города сегодня днём, проходили с друзьями мимо будущей красной стены на пощади Ленина, строительство которой началось 10 мая - в канун лета... "а воз и ныне там". Неужели ни одной правоохранительной структуре города нет никакого дела до тех нарушений, которые налицо простому гражданину? Как возможно оставлять на ступенях лестницы, по которой ходят и местные, и приезжие, включая детей и стариков, такие штыри БЕЗ каких-либо предупредительных ограждений? Бетоном заливают строительную пену по всей длине этого безобразия. КАК можно облицовывать то, что ещё не является стеной, так как просто нет ничего под плиткой? Очень говорящее название плиточного клея- ТРИУМФ. Триумф нашей власти и степени "осваивания" бюджетных средств в этом шЫдевре...», - написала керчанка.