В селе Суворово, которое находится в приграничной зоне возле пункта пропуска «Армянск» сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, в одном из частных домов обнаружили 13 кустов конопли. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Погрануправления, - передает Керчь.ФМ

По данным правоохранителей в середине недели пограничники совместно с полицейскими нагрянули с проверкой в один из частных домов села Суворово. При осмотре приусадебного участка выявили 13 кустов конопли с признаками культивации. Сам хозяин домовладения признался, что выращивал наркотическое растение для дальнейшей реализации. После проведения всех необходимых следственных мероприятий растения изъяли и передали экспертам. Общий вес наркосодержащей растительности составил 335 граммов.

Сейчас материалы передалди сотрудникам ОМВД Армянска для принятия процессуального решения.