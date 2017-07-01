Новый корвет Военно-морского флота России «Василий Быков» был выведен из эллинга (сухой ангар для строительства и ремонта — прим. Т-и) Зеленодольского завода имени А.М. Горького, информацию подтвердили информационному агентству ТИ в пресс-службе предприятия, - передает Керчь.ФМ.

В ближайшее время корабль планируется отправить из Зеленодольска в Керчь для завершения строительства и проведения испытаний.

Вывод из эллинга головного корабля проекта «Василий Быков» состоялся 23 июня 2017 года, однако новость об этом появилась только сейчас. Корабль был заложен в 2014 году и запланирован к сдаче в 2017-м. Всего по заказу ВМФ России будет построено шесть корветов-невидимок, предназначенных для работы в ближней морской зоне.

Корабль может использоваться для патрулирования и охраны территориальных вод и работы в 200-мильной исключительной экономической зоне и выполнять самые разные функции. Основное оружие корветов — 57-мм артиллерийская установка А-220М, которая оснащается башней с пониженным шансом радиолокационного обнаружения. Помимо этого патрульные корабли будут укомплектованы ракетными комплексами «Калибр-НК».