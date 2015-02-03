Депутаты Госдумы изучат предложение разрешить россиянам заниматься предпринимательской деятельностью с 14 лет. Об этом рассказал RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, - передает Керчь.ФМ

«Нужно внимательно изучить документ. Будучи школьником, я на каникулах подрабатывал грузчиком. И если бы у меня в те годы была возможность заниматься предпринимательством, это было бы неплохо. Скорее всего, подобной возможностью воспользуются много молодых людей, – объяснил Гутенев. – То, что мы сейчас видим, что довольно много молодых людей, не формализуя свое отношение к бизнесу, всё же им занимаются – это тоже факт, который нельзя не учитывать».

Парламентарий отметил, что если законопроект будет реализован, то подросткам не стоит разрешать брать кредиты на развитие бизнеса. В данном случае, по мнению Гутенева, лучше будет родителям взять кредит и передать средства юному бизнесмену.

«Здесь возникает проблема, когда непросчитанная экономическая модель со стороны молодого человека может привести к серьезным проблемам для его родителей, которым придётся возмещать ранее взятые кредиты банку и таким образом компенсировать юношеский пыл и отсутствие профессионализма», – сказал депутат.

В заключение он пояснил, что первоочередная задача молодежи – это получение образования, которое поможет молодым людям стать успешными и добавил, что инициативу еще надлежит обсудить с экспертами.