Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Керчи Олега Шевченко и замдиректора одного из муниципальных предприятий поступило в Керченский городской суд. Об этом Крыминформу сообщил источник в суде, - передает Керчь.ФМ

«Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Керчи. Заместитель главы администрации города и заместитель директора одного из муниципальных предприятий обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», – рассказал собеседник Крыминформа.

Санкция статьи предполагает для виновных наказание в виде штрафа и тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на длительный время.

Ранее в главном управлении СКР по Крыму сообщили, что 6 декабря 2016 года между администрацией Керчи и подрядной организацией был заключен договор по установке светофоров, дорожных знаков и павильонов для остановки общественного транспорта на общую сумму в 3,8 млн рублей. После этого подозреваемые потребовали от подрядчика передать им 10% от суммы контракта за дальнейшее содействие.

21 декабря 2016 года сотрудники ФСБ задержали замглавы администрации Керчи Олега Шевченко и его подельника в момент получения денег. Замглавы администрации Керчи Олег Шевченко заключили под стражу на 2 месяца

Олег Шевченко ранее возглавлял керченское подразделение "Беркут".