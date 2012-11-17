В Керчи 25 июля, на выезде из города, образовалась пробка. Как Керчь.ФМ сообщили очевидцы, на перекрестке улиц Чкалова и Годыны сломалась фура. На данный момент ее на перекрестке нет. Однако, движение до сих пор затрудненно.

Фуры, которые следуют по Годыны в сторону выезда из города разворачивают в обратном направлении.

На перекрестке работают пять сотрудников ГИБДД, которые регулируют дорожное движение. Светофор работает.