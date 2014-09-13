Керчане, кто по тем или иным причинам не сможет явиться на свои избирательные участки 10 сентября смогут проголосовать досрочно. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящим 10 сентября выборам председатель керченской территориальной избирательной комиссии Святослав Брусаков, - передает Керчь.ФМ.

«Комиссии начинают работать с 1 сентября – уже будут готовы бюллетени, конверты, в которые будут запаковываться бюллетени с волеизъявлением граждан. Я хочу отметить, что тому, кто захочет проголосовать досрочно не нужно приносить никаких билетов, справок и так далее. Мы обеспечиваем право гражданина поставить «галочку» за того или иного кандидата», - сказал председатель ТИК Керчи.

Также Брусаков напомнил, что керчане могут заранее прийти и проверить себя в списках избирателей. Он не исключил, по практике предыдущих выборов, что бывают ошибки в паспортных данных или в написании фамилии, имени, отчества.

«В случае обнаружения несоответствия, члены комиссии звонят нам, мы в свою очередь уточняем данные в ФМС и, если избиратель предъявил паспорт с регистрацией, соответствующей тому или иному избирательному участку, то мы вносим такого гражданина в отдельный уточненный список. Но все же лучше проверить себя в списках избирателей заранее», - добавил Брусаков.