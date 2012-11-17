В районе Аршинцево, в переулке Поветкина, 24 июля вечером организация «Ковчег» собирала бездомных собак с улиц. Взрослых особей и щенят помещали в специальные клетки, которые находятся в автомобиле, - передает Керчь.ФМ.

Дети подходили и прощались со своими любимцами, керчанам предлагали взят щенят в частные дома.

Представители организации отметили, что животных возвращают в их прежнее место обитания после стерилизации. Но они также отметили, что прохожие указывают на некоторых агрессивных собак и просят их не привозить обратно.

В организации также рассказали, что 23 июля, в основном в Аршинцево, возвратили после стерилизации 71 собаку.

Напомним, в Керчи появились бездомные собаки с бирками в ушах